Giochi Gratis PC: svelato il nuovo regalo dell'Epic Games Store

Come promesso, alle 17 in punto di questo pomeriggio Epic Games ha messo a disposizione gratis il Pacchetto Campioni Gloriosi per Champions of the Forgotten Realms, un contenuto dal valore di oltre 80 euro. Allo stesso tempo, come d'abitudine, la compagnia ha anche svelato il regalo della prossima settimana.

Dalle 17:00 di giovedì 6 maggio alle 16:59 di giovedì 13 maggio, tutti gli utenti di Epic Games Store potranno riscattare gratis Pine, un gioco di azione e avventura open world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare. Vestirete i panni di Gue, un giovane intelligente che dovrà esplorare, commerciare e farsi strada ad Albamare, un mondo palpitante ricco di creature molto più intelligenti degli umani.

Potete farvi un'idea più precisa su Pine guardando il trailer in apertura di notizia. Per riscattarlo e farlo per sempre vostro, non dovrete far altro che dirigervi su questa pagina a partire da giovedì prossimo. Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente Epic Games Store si è evoluto, accogliendo le app in una sezione a parte del negozio digitale, oltre che un vero e proprio store dedicato ai giochi indipendenti, Itch.io.