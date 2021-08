Giochi gratis per PC: svelato il prossimo regalo su Epic Games Store

Su Epic Games Store è possibile scaricare gratis Yooka-Laylee e Void Bastards fino al 26 agosto, la compagnia ha però annunciato anche il nuovo gioco gratis che sarà disponibile per il download dalla prossima settimana.

Si tratta di Automachef, descritto dagli sviluppatori con questa sinossi: Ti diamo il benvenuto in Automachef, un gioco a enigmi sulla gestione delle risorse in cui puoi progettare cucine, programmare macchinari e guardare il tuo genio prendere vita! È tempo di progettare le cucine del domani, cominciando da oggi!

Automachef sarà gratis dal 26 agosto al 2 settembre, come di consueto avrete una intera settimana di tempo per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla libreria questo resterà vostro per sempre. Avete tempo fino alle 16:59 del 26 agosto per riscattare Yooka-Laylee e Void Bastards, i due giochi gratis di questa settimana.

Lo sapevate? Su Epic Games Store gli sviluppatori possono ora pubblicare in autonomia, la compagnia ha reso più snello il processo di pubblicazione per editori e team di sviluppo, la procedura sarà così più veloce e non bisognerà aspettare le tempistiche di Epic Games per l'approvazione di un prodotto, come invece accadeva fino ad oggi, con tempi più lunghi per quanto riguarda la pubblicazione del proprio gioco su EGS.