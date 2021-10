Giochi Gratis PC: svelato il regalo Epic Games Store del 21 ottobre

Avete già riscattato i regali di Epic Games Store di oggi 14 ottobre? Tutti i giocatori PC possono ottenere gratis Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, con protagonista uno zombie nella Pennsylvania del 1959, e il Pacchetto Epic Paladins, che sblocca 4 campioni e 4 skin per l'hero shooter free-to-play di Hi-Rez Studios.

Se non lo avete ancora fatto, potete rimediare dirigendovi a questo indirizzo, entrando nelle schede dei prodotti di vostro interesse e cliccando sul tasto "Ottieni". Una volta fatto, rimarranno per sempre vostri e legati alla libreria del client di Epic Games Store. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 21 ottobre per farlo.

Come di consueto, la compagnia ha anche già rivelato ciò che ha in serbo per la prossima settimana. A partire dalle 17:00 di giovedì 21 ottobre metterà a disposizione gratuitamente un nuovo gioco, ossia Among the Sleep Enhanced Edition, la versione rinnovata e migliorata dell'avventura horror in prima persona sviluppata da Krillbite Studio. Il titolo, che ha per protagonista un bimbo intrappolato in uno strano incubo in cui va alla ricerca della mamma, veicola l'orrore attraverso l'atmosfera e l'esplorazione, senza sistemi di punteggio e di combattimento. Nel attesa potete leggere la nostra recensione di Among the Sleep per saperne di più.