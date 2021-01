Giochi Gratis PC: svelato il regalo Epic Games Store della prossima settimana

Avete già riscattato gratis Star Wars Battlefront 2 per PC? Non ancora? Allora correte subito a farlo su Epic Games Store, e poi tornate subito qui: la compagnia americana ha già svelato il regalo della prossima settimana.

Star Wars Battlefront 2 rimarrà disponibile al download gratuito per un'intera settimana, fino alle 16:59 di giovedì 21 gennaio. Subito dopo verrà sostituito da un nuovo gioco gratis, la cui identità è appena stata rivelata da Epic Games. Si tratta, per rimanere in tema, di un altro titolo "spaziale", sebbene appartenente ad un genere del tutto differente: stiamo parlando di Galactic Civilizations III di Stardock Entertainment, uno strategico 4X a turni.

"Cosa accadrebbe se un giorno gli umani si svegliassero e scoprissero di non essere soli nella galassia? Se seguissero la propria strada nello spazio e scoprissero altre civiltà aliene con le loro storie e le loro motivazioni, alla ricerca di gloria? Scegli la tua razza tra Umani (Human), Drengin, Altariani (Altarian) e molte altre ancora e conduci la tua civiltà verso un'epoca d'oro in uno dei più grandi videogiochi strategici 4X mai creati".

In Galactic Civilizations III potrete scegliere tra decine di razze differenti, ricercare nuove tecnologie, progettare navi spaziali e colonizzare nuovi mondi utilizzando diplomazia, spionaggio, progresso tecnologico e qualsiasi altra tattica congeniale al vostro stile di gioco. Galactic Civilizations III sarà disponibile gratis su Epic Games Store dalle 17:00 di mercoledì 21 gennaio fino alle 16:59 del 28 gennaio. Una volta riscattato, sarà per sempre vostro.