Giochi Gratis PC: già svelato il regalo Epic Store della prossima settimana

Come ampiamente anticipato, questo pomeriggio Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC, liberamente riscattabile da chiunque.

Si tratta di The Escapists, un sandbox ambientato in una prigione con tantissimi oggetti da costruire e combinare durante una coraggiosa fuga verso la libertà. Il gioco di Team17 e Moldy Toof Studios sarà gratuito fino alle 16:59 di giovedì 30 settembre: per riscattarlo e farlo vostro per sempre, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, accedere con il vostro account Epic personale e cliccare sul pulsante "Ottieni".

Come suo solito, Epic Games ha anche già svelato il regalo della prossima settimana: a partire dalle ore 17:00 di giovedì 30 settembre potrete ottenere gratis Europa Universalis IV, un complesso gioco di strategia e tattica che assegna ai giocatori il comando di una nazione con l'obiettivo di stabilire un impero globale dominante nel corso dei secoli. La ricca carta topografica è impreziosita da effetti stagionali dinamici, mentre alcune grandi personalità del passato affiancano i giocatori mentre prendono decisioni di natura bellica, diplomatica ed economica. Quanto sarà il momento, potrete riscattare Europa Universalis IV gratis da questa pagina.