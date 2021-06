Giochi Gratis PC: svelato il regalo della prossima settimana di Epic Store

Epic Games Store, come da programma, oggi 24 giugno ha messo a disposizione due nuovi giochi gratis per PC: stiamo parlando di Sonic Mania e Horizon Chase Turbo, ora disponibili per tutti gli utenti del suo store.

Riscattarli è semplicissimo: dirigetevi a questo indirizzo, effettuate il login con il vostro account di Epic Games (gratuito anch'esso), cliccate sulle immagini di anteprima dei giochi e premete il pulsante "Ottieni". Una volta terminata la procedura, i titoli verranno aggiunti alla libreria personale dell'Epic Store e rimarranno per sempre vostri. Sbrigatevi, però: avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 1° luglio!

Contestualmente al lancio dei due nuovi giochi gratis, Epic Store ha anche svelato che per la prossima settimana è previsto un altro regalo per PC. Stiamo parlando di The Spectrum Retreat, complesso gioco di rompicapi in prima persona ambientato in un futuro prossimo che potrà essere ottenuto gratis a partire dalle 17:00 di giovedì 1° luglio. Esplorando l'hotel Penrose, un pacifico seppur inquietante rifugio dal mondo esterno in stile art déco, inizierete a svelare una serie di misteri che coinvolgono anche la vostra presenza nella struttura. Il desiderio di scoprire la verità sarà ostacolato da una serie di enigmi cromatici e sfide cervellotiche basate sulla fisica.