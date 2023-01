Giochi Gratis PC: The Evil Within 2 e altri 5 giochi in regalo con Prime Gaming

Il Natale è passato ma Amazon e Twitch non hanno ancora smesso di fare dei regali agli iscritti a Prime Gaming, un servizio in abbonamento incluso tra i vantaggi di Amazon Prime. Scopriamo assieme tutti i nuovi giochi gratis di gennaio 2023.

Giochi gratis con Prime Gaming | Gennaio 2023

The Evil Within 2 (GOG)

Breathedge

Lawn Moving Simulator

Beat Cop (GOG)

Chicken Police - Paint it RED!

Faraway 2

Sono ben sei i giochi per PC che Amazon e Twitch hanno scelto di regalare a tutti gli abbonati Prime Gaming a gennaio 2023. A spiccare è senza ombra di dubbio The Evil Within 2, un survival horror di buona fattura sviluppato da Tango Gameworks, studio giapponese fondato da Shinji Mikami. Ambientato tre anni dopo i fatti del primo capitolo, il gioco vede il detective Sebastian Castellanos ritornare nello STEM nel tentativo di salvare sua figlia. Le meccaniche di gameplay consentono di affrontare le mostruosità in due differenti modi: a testa bassa, scaricando loro addosso tonnellate di piombo, oppure in maniera furtiva, avvalendosi di trappole create al bisogno.

Per ottenere i giochi non dovete far altro che dirigervi sulla pagina delle ricompense di Prime Gaming, effettuare il login con il vostro account iscritto al servizio e cliccare il pulsate "Riscatta" sui giochi di vostro interesse. Riscattando The Evil Within 2 e Beat Cop con Prime Gaming otterrete delle chiavi per GOG.com, una piattaforma che permette di scaricare le versioni DRM-free dei giochi. Gli altri titoli in regalo possono invece essere giocati attraverso l'applicazione Amazon Games. Se non lo avete ancora fatto, riscattate anche i 10 regali di Natale di Prime Gaming, dato che sono ancora disponibili: tra di essi c'è pure Dishonored 2!

Non siete abbonati? Niente paura, potete provare Prime Gaming gratis per un mese, ottenendo anche tutti gli altri vantaggi dell'iscrizione ad Amazon Prime, tra cui le consegne rapide e gratuite, Prime Video, Prime Reading, Prime Music, Prime Photo e altro ancora. Su Everyeye.it potete anche leggere la guida per capire come funziona Prime Gaming, servizio che offre ogni mese nuovi giochi gratis e bonus da riscattare, oltre ad una sub per un canale Twitch a scelta.