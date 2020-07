Giochi Gratis PC: Torchlight 2 disponibile su Epic Store, svelati i due prossimi regali

Come largamente anticipato nei giorni scorsi, oggi 16 luglio alle 17:00 in punto Epic ha messo a disposizione in via del tutto gratuita Torchlight 2, hack 'n' slash di Runic Games pronto per essere scaricato liberamente da tutti gli utenti di Epic Games Store.

Per aggiungerlo alla vostra raccolta non dovete fare altro che aprire la scheda del gioco e cliccare sul pulsante "Ottieni" dopo aver effettuato l'accesso con l'account Epic Games:

Torchlight 2 verrà aggiunto permanentemente alla vostra libreria di Epic Games Store, ma avete solamente una settimana di tempo per riscattarlo. Alle ore 16:59 di giovedì 23 luglio verrà infatti rimosso e sostituito da altri due giochi gratis, che sono stati appena rivelati: si tratta di Tacoma e Next Up Hero!

Tacoma è un'avventura fantascientifica realizzata dagli autori di Gone Home, che vi catapulta nel 2088 a bordo di una stazione spaziale resa deserta da una catastrofe. Next Up Hero, invece, è un dungeon crawler in cui degli eroi disegnati a mano avanzano nelle loro imprese sfrecciando a colpi di fendenti, esplosioni, bonghi e boomerang. Tutti e due giochi saranno gratis su Epic Games Store dalle 17:00 del 23 luglio alle 16:59 del 30 luglio.