Giochi Gratis PC: tutti sulla Transiberiana con il nuovo regalo di GOG

Nell'ambito di una promozione dedicata al publisher Walkabout, GOG ben pensato di fare un nuovo regalo a tutti i propri utenti: a partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, è possibile riscattare gratuitamente un nuovo videogioco per PC, ossia Wanderlust: Transsiberian.

Wanderlust: Transsiberian è una storia interattiva (una sorta di ponte tra letteratura e videogames) che accompagna i giocatori lungo la leggendaria Ferrovia Transiberiana, che con i suoi 9.289 Km di rotaie collega Mosca a Vladivostok. Attraverso testi dettagliatissimi e un gran numero di fotografie viene narrata la storia di due uomini: il primo sta per realizzare il suo sogno di raggiungere il punto più orientale dell'Eurasia, il secondo ritiene che questo viaggio non sia altro che una seccatura. Durante l'esperienza è possibile prendere un gran numero di decisioni, che influenzeranno il percorso, le conoscenze e la storia.

Si tratta senza dubbio di un gioco differente dal solito (supporta solamente la lingua inglese), che adesso può essere ottenuto gratis su GOG: non dovete fare altro che dirigervi sull'home page dello store, effettuare il login con il vostro account, scorrere la pagina fino al banner dell'iniziativa e cliccare sul pulsante "Get it free". Avete tempo fino alle ore 15:00 di lunedì 2 agosto per approfittarne! Una volta riscattato, Wanderlust: Transsiberian rimarrà per sempre vostro in formato DRM-free.