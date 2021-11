Giochi gratis per PC: tre regali da Epic Games Store

Sono ora disponibili i due nuovi giochi gratis Epic Games Store della settimana ma c'è di più perchè la compagnia ha annunciato che dal 18 novembre regalerà altri tre giochi gratis per PC da scaricare e usare senza limitazioni. Siete curiosi di scoprire quali sono?

Guild of Dungeoneering è "un dungeon crawler a turni con combattimenti con le carte che presenta qualcosa di diverso: invece di controllare i tuoi eroi, costruisci un dungeon intorno a loro." Kid A Mnesia Exhibition viene descritto come "un universo digitale/analogico sottosopra creato da materiali grafici e registrazioni originali per festeggiare i 21 anni di Kid A e Amnesiac dei Radiohead." E infine Never Alone (Kisima Ingitchuna) è "un gioco in stile platform con rompicapi evocativi, sviluppato in collaborazione con gli Iñupiat, un popolo nativo dell'Alaska, e tratto da una storia della loro tradizione popolare che è stata tramandata per generazioni."

Fino al 16 novembre potete scaricare gratis Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina Un'avventura unica in Wonderlands mentre fino al 18 novembre è disponibile gratis il Season Four Epic Pack di Rogue Company, pacchetto che include Switchblade e Scorch, il costume Inferno Imp e 20.000 XP per il Pass Battaglia. E non dimenticate che avete tempo fino al 15 novembre per iscrivervi alla newsletter e ricevere un buono sconto Epic Games Store