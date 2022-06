Giochi gratis per PC: tre nuovi regali oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store ma questa settimana lo store digitale di Epic Games ci stupisce regalando ben tre giochi al posto di soliti due. Niente male, vero? Sopratutto considerando che una volta aggiunti alla libreria, i giochi resteranno vostri per sempre.

Dalle 17:00 del 30 giugno e fino alla stessa ora del 7 luglio, è possibile riscattare tre giochi gratis per PC: Iratus Lord of the Dead, Geneforge 1 Mutagen e Hood Outlaws & Legends.

Hood Outlaws & Legends viene presentato con queste parole "In un violento mondo medievale, sconfiggi le bande rivali in alcune intense rapine PvPvE multigiocatore. Agisci furtivamente senza farti scoprire o fatti strada combattendo in modo rumoroso e brutale, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino."

Geneforge 1 Mutagen è un piccolo classico cult delle produzioni indipendenti, un gioco di ruolo fantasy in una terra aliena. Infine Iratus Lord of the Dead è un GDR tattico stile Roguelike a turni ambientato in un universo fantasy dalle tinte oscure, un titolo sicuramente particolare ma che potrebbe conquistare gli appassionati del genere.

Ricordatevi che siete ancora in tempo (fino alle 17:00 di oggi pomeriggio) per scaricare gratis Car Mechanic Simulator 2018 e A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition.