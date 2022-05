Giochi Gratis su PC: un tripudio di alieni zombie nel nuovo regalo di Steam

Se siete sempre alla ricerca di nuovi videogiochi da riscattare in via del tutto gratuita, vi segnaliamo che da sulle pagine di Steam è possibile scaricare a zero euro un singolare sparatutto con protagonista un alieno perseguitato da zombie della sua specie.

Il nuovo regalo di Steam del 2 maggio è Mido and Di, una bizzarra esperienza TPS sviluppata da Alper Gonen e Dogan Dipcin che vede gli utenti interpretare un bambino extraterrestre perseguitato dagli incubi sugli zombie alieni.

L'esperienza di gioco plasmata dagli autori indie offre agli appassionati del genere l'opportunità di scavare nel subconscio di Mido per esorcizzare le paure infantili di questo giovane alieno aiutando il suo alter-ego Di a falciare gli odiati zombie che popolano i suoi incubi. Le fittizie monete rilasciate dai mostri abbattuti possono essere spese in potenziamenti per i propri equipaggiamenti base, in booster e in nuove armi.

L'offerta legata al funambolico sparatutto "zombalieno" di Alper Gonen e Dogan Dipcin è già attiva e lo sarà fino alle ore 19:00 di oggi, lunedì 2 maggio. Da qui alle prossime ore, quindi, basterà accedere su Steam con il proprio account e provvedere al riscatto di una copia gratuita di Mido and Di. Una volta terminata la promozione, la copia del gioco rimarrà per sempre a vostra disposizione.