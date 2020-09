Giochi Gratis PC: tutti in carrozza con i nuovi titoli in regalo su Epic Store!

L'ultimo aggiornamento della pagina ufficiale sui giochi PC gratis di Epic Games Store conferma la disponibilità di due titoli e l'ingresso nell'offerta di un ulteriore gioco, anche se per quest'ultimo occorrerà pazientare fino alla prossima settimana per poterlo riscattare a zero euro.

Il valzer dei giochi PC gratis su Epic Store è partito alle ore 17:00 di oggi, giovedì 10 settembre, con l'iniziativa promozionale che coinvolge Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine. Il gestionale ferroviario di Gaming Minds Studios è scaricabile in via del tutto gratuita utilizzando il proprio account Epic Games. Anche l'avventura narrativa di Dim Bulb Games può essere inserita liberamente nel proprio catalogo digitale a zero euro fino al 17 settembre.

Al termine dell'offerta dedicata a Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine, l'utenza iscritta a Epic Store potrà riscattare una copia gratis di Stick it to the Man!, la bizzarra avventura di Zoink e Ripstone che vede per protagonista un ragazzo risvegliatosi misteriosamente con un braccio rosa che gli spunta dalla testa. Il nostro prode avventuriero potrà così servirsi di questo nuovo arto per leggere la mente dei PNG e stravolgere le regole del suo mondo applicando nello scenario degli adesivi speciali. Il download gratis di Stick it to the Man! sarà disponile dal pomeriggio del 17 settembre.