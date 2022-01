Giochi Gratis PC: ultime ore per riscattare i regali di dicembre di Prime Gaming

Se siete iscritti a Prime Gaming (servizio offerto senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati Amazon Prime) allora probabilmente avete già aggiunto alla vostra raccolta i giochi gratis di dicembre 2021. Se per qualche motivo non lo avete ancora fatto, non disperate: avete ancora qualche ora per rimediare.

È ancora possibile riscattare la maggior parte dei giochi gratis di dicembre 2021: avete tempo fino a domani 3 gennaio 2022 per aggiungere permanentemente alla vostra raccolta Journey to the Savage Planet Deluxe Edition (GOG), Frostpunk (GOG), Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e Tales of Monkey Island Complete Pack (5 capitoli). Purtroppo Need for Speed Hot Pursuit Remastered e Football Manager 2021 sono già stati rimossi dalla selezione, ma anche tutti gli altri saranno in grado di regalarvi tante ore di divertimento. Per riscattarli non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Twitch iscritto a Prime Gaming e cliccare sui pulsanti "Riscatta gioco".

Subito dopo verrà il turno dei giochi Prime Gaming gratis di gennaio 2022: nei prossimi giorni verranno messi a disposizione gratuitamente Two Point Hospital, WRC 7, Paper Beast Folded Edition, Abandon Ship e In Other Waters, pertanto tornate a visitare l'indirizzo che vi abbiamo fornito per rimpolpare la vostra collezione di giochi senza spendere alcun centesimo aggiuntivo.