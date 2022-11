Giochi Gratis PC: Warhammer Vermintide 2 vostro per sempre su Steam

A pochi giorni dal lancio di Warhammer 40.000: Darktide, fissato per il 30 novembre, i ragazzi di Fatshark hanno deciso di fare un regalo d'alto livello a tutti i giocatori PC: per pochissimi giorni, Warhammer: Vermintide 2 può essere riscattato gratis su Steam.

Per riscattare gratis Warhammer: Vermintide 2 non dovete far altro che dirigervi sulla pagina del negozio di Steam e cliccare sul pulsante verde "Aggiungi all'account". Chiaramente è necessario un account Steam: se siete giocatori PC è altamente probabile che già ne possediate uno, in alternativa potete crearne uno nuovo in via del tutto gratuita a questo indirizzo.

Una volta riscattato, Warhammer: Vermintide 2 rimarrà per sempre di vostra proprietà e legato alla vostra libreria personale di Steam. Dovete sbrigarvi tuttavia, poiché l'offerta per il riscatto gratuito rimarrà disponibile fino alle ore 19:00 di lunedì 7 novembre.

L'iniziativa fa parte della campagna "7 Years of Tide", nata per celebrare la saga di Vermintide nata nel 2015. Il secondo capitolo, in particolare, è uscito nel 2018, e da allora è letteralmente raddoppiato in dimensioni. L'8 novembre riceverà anche un nuovo update gratuito intitolato Trail of Treachery, che introdurrà una nuova ambientazione innevata nella quale le squadre di 4 giocatori saranno chiamati a scortare un convoglio verso il villaggio maledetto di Tokstadt, e nel frattempo trucidare bestie d'ogni genere con il brutale gameplay action in prima persona, marchio di fabbrica di Vermintide.