Giochi gratis per PC: Yooka-Laylee e Void Bastards in regalo da oggi su EGS

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store, anche questa settimana sono due i giochi gratis che sarà possibile scaricare dalle 17:00 del 19 agosto e fino alla stessa ora del 26 agosto. Buon download!

Il primo gioco gratis è Yooka-Laylee, un platform 3D coloratissimo sviluppato da Playtonic Games, studio inglese composto da molti ex membri di Rare che hanno lavorato su Banjo-Kazooie negli anni '90. Non a caso Yooka-Laylee è stato da molti definito l'erede spirituale di Banjo-Kazooie e riprende molti degli elementi che hanno reso celebre il gioco e il suo sequel, Banjo-Tooie.

Il secondo gioco gratis da scaricare è Void Bastards, descritto come "un rivoluzionario gioco sparatutto di strategia che metterà alla prova il tuo ingegno e migliorerà la tua mira", un titolo sicuramente interessante anche se non perfetto, che regalerà (è il caso di dirlo) grandi soddisfazioni agli amanti del genere.

Fino alle 16:59 di oggi potete ancora riscattare Rebel Galaxy gratis su Epic Games Store, vi ricordiamo che tutti i giochi scaricati da EGS resteranno vostri per sempre una volta riscattati e potrete utilizzarli liberamente e senza limiti temporali o contenutistici di alcun tipo, come se fossero stati effettivamente acquistati, dunque non perdete tempo e fiondatevi ad aggiungere questi nuovi giochi gratis alla libreria.