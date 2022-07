I giochi gratis PlayStation già disponibili su mobile che potreste non conoscere

Di recente è arrivato un annuncio che non esattamente tutti si aspettavano: Sony vuole portare le sue IP più note su mobile. D'altronde, il gaming su dispositivi mobili è al centro di un periodo intrigante: basti pensare, ad esempio, al successo di Diablo Immortal. Tuttavia, è bene notare che non è la prima volta che Sony punta sul mobile gaming.

Infatti, nella pagina del Play Store di PlayStation Mobile Inc sono già disponibili diversi titoli a cui potreste voler dare un'occhiata. Questi ultimi non possono chiaramente rappresentare quanto avverrà in futuro, ma è interessante notare che è da parecchio tempo che il brand vede di buon occhio il mondo del gaming su dispositivi mobili. I progetti passati non mancano di certo (come vedremo, c'è persino stato un servizio chiamato PlayStation Mobile).

Run Sackboy! Run!

Tra i titoli più popolari di PlayStation Mobile Inc troviamo sicuramente Run Sackboy! Run: pensate che quest'ultimo ha superato i 10 milioni di download sul solo Play Store (è disponibile anche mediante App Store). Si tratta, come ben potete immaginare, di un titolo che pesca dall'universo di LittleBigPlanet. Forse la definizione migliore per il gioco, che tra l'altro è in circolazione dal lontano 2014 e nel 2015 arrivò anche su PlayStation Vita, è quella di endless runner.

Invizimals: Battle Hunters

Uno degli universi da cui Sony ha attinto maggiormente per realizzare titoli mobile è quello di Invizimals. Certo, la serie di Novarama (su cui tra l'altro di recente ha investito Tencent) risulta ormai un po' datata, ma è interessante approfondire l'esistenza di questi giochi approdati su dispositivi mobili nel corso degli anni. A tal proposito, Invizimals: Battle Hunters è un titolo che porta l'utente alla ricerca delle creature, tra combattimenti ed evoluzioni.

Fate però attenzione: il gioco non sembra venire aggiornato da tempo e sul Play Store ci sono diverse recensioni che lasciano intendere che le microtransazioni per sbloccare alcune funzionalità del titolo non funzionerebbero più (il gioco è scaricabile anche dall'App Store, ma anche lì sembra esserci lo stesso problema). Tuttavia, era interessante notare l'esistenza di titoli mobile legati agli Invizimals: sugli store digitali ci sono anche giochi che permetterebbero di scansionare le carte, ma nel 2022 sembra essere un po' tutto abbandonato.

God of War Mimir's Vision

Non si tratta propriamente di un gioco a sé stante, ma God of War: Mimir's Vision rappresenta un test interessante da parte di Sony su dispositivi mobili. Si tratta infatti di un'app AR per esplorare la mappa di Midgard. Il tutto viene contestualizzato mediante il personaggio Mimir, che gli appassionati di God of War conoscono molto bene. Insomma, si fa riferimento a una trovata che qualcuno potrebbe reputare carina e che mira a sfruttare ARCore: l'app si può scaricare gratuitamente sia dal Play Store che dall'App Store.

Titoli PlayLink

Una serie di interessanti esperimenti lato mobile di Sony, che in questo caso vedono l'integrazione tra dispositivi mobili e PlayStation 4, è quella chiamata PlayLink. In questi titoli smartphone e tablet fungono come una sorta di controller, permettendo dunque a più giocatori di partecipare e dando vita a esperienze interessanti per divertirsi in compagnia anche di amici che non sono soliti approfondire il mondo del gaming.

Al momento in cui scriviamo, i giochi di questa tipologia disponibili sono Sapere è Potere, Dimmi chi sei, Sapere è Potere: i Decenni, Frantics, Hidden Agenda, Scimpazziamo e SingStar Mic. Le interazioni variano ovviamente di titolo in titolo: se disponete di una console Sony, potreste voler dare un'occhiata a queste esperienze. Per il resto, se volete approfondire a cosa si fa riferimento, potrebbe interessarvi consultare, ad esempio, la nostra recensione di Sapere è Potere, nonché la nostra recensione di Scimpazziamo.

Curiosità: PlayStation Mobile era un servizio per Xperia e PS Vita

Il logo presente al centro nell'immagine di copertina vi ricorda qualcosa? Si fa riferimento a PlayStation Mobile, servizio originariamente lanciato nel 2012. Quest'ultimo era stato reso disponibile anche in Italia e consentiva ai possessori di dispositivi PlayStation verificati di effettuare il download di giochi e app legate a Sony.

I modelli compatibili erano dispositivi mobili Sony o HTC e PlayStation Vita. Tra i titoli legati a PlayStation Mobile c'erano Super Crate Box ed Everybody's Arcade, giusto per citare due produzioni disponibili al lancio. Il servizio, che ancora oggi trova spazio in qualche pagina datata del portale ufficiale di Sony, non è riuscito ad avere un ampio successo, ma c'è da dire che forse i tempi non erano maturi.

La chiusura di PlayStation Mobile arrivò nel 2015, ma ora sembra giunto il momento per Sony di abbracciare una nuova era mobile. Quali saranno i risultati di questo rinnovato focus del brand? Staremo a vedere: per il momento, era interessante approfondire le produzioni già esistenti.