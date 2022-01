Giochi gratis PlayStation Plus: annunciate le novità di febbraio per PS4 e PS5

Il gran giorno è finalmente arrivato, seguendo un calendario ormai ampiamente collaudato, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 per PS4 e PS5.

Stranamente non c’è stato alcun leak a rivelare i giochi in anteprima e dunque l'annuncio è una assoluta primizia per i giocatori, scopriamo così che a febbraio gli abbonati al servizio potranno scaricare EA Sports UFC 4, Planet Coaster Console Edition e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderlands One-Shot Adventure disponibili per il download da martedì primo febbraio 2022. Planet Coaster Console Edition viene proposto in versione PS5 mentre gli altri due in versione PS4 compatibili anche con la più recente console Sony.

Giochi PlayStation Plus febbraio 2022

Planet Coaster Console Edition (PS5)

EA Sports UFC 4 (PS4 compatibile con PS5)

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4 compatibile PS5)

Sicuramente tre giochi molto diversi tra loro ma che potrebbero incontrare i gusti degli amanti dei rispettivi generi di appartenenza. Fino al 31 gennaio è ancora possibile scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di gennaio 2022 : Deep Rock Galactic, DiRT 5 e Persona 5 Strikers. Daquesti verranno sostituiti dai nuovi giochi del prossimo mese, che resteranno disponibili per il download fino a lunedì 28 febbraio.