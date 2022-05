I giochi gratis PlayStation Plus potrebbe essere annunciati durante lo State of Play?

Sony non ha ancora annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022, l'annuncio ufficiale è previsto per mercoledì 1 giugno alle 17:30 ora italiana ma non è escluso che la compagnia possa rimandare tutto in occasione dello State of Play, anche se in passato simili situazioni si sono verificate molto raramente.

Secondo un leak di Area Jugones, tra i giochi gratis PlayStation Plus di giugno c'è anche God of War insieme a Naruto to Boruto Shinobi Strikers e Nickelodeon All-Stars Racing e proprio la presenza di God of War ha acceso le speranze per una imminente presentazione di God of War Ragnarok.

Come ricorderete, nel 2020 Sony incluso The Last of Us nella lineup PlayStation Plus con annuncio giunto proprio al termine di uno State of Play dedicato a The Last of Us Parte 2. Il copione sembra ripetersi e se davvero God of War Ragnarok comparirà allo State of Play (ma le possibilità sembrano comunque minime), l'annuncio della lineup PlayStation Plus di giugno durante l'evento potrebbe non essere solo una fantasia ma qualcosa di più concreto.

Per il momento in ogni caso l'annuncio sembra previsto sempre per mercoledì 1 giugno alle 17:30, domani ne sapremo di più e avremo un quadro più chiaro della situazione.