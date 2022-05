Giochi gratis PlayStation Plus: l'annuncio di giugno ritarda di una settimana?

Oggi è l'ultimo mercoledì del mese e dunque l'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 sembra imminente anche se in realtà la comunicazione ufficiale da parte di Sony potrebbe non avvenire oggi ma slittare di una settimana.

I giochi gratis di giugno per gli abbonati PlayStation Plus Essentials saranno disponibili per il download dal 7 giugno, l'annuncio nella giornata di oggi sembra dunque piuttosto prematuro considerando che quest'ultimo avviene solitamente una settimana prima dell'effettiva disponibilità dei nuovi giochi gratis.

Stando così le cose, come già accaduto in passato, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus potrebbe essere previsto per mercoledì 1 giugno e non più per il 25 maggio. Sony ha confermato che non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda i giochi gratis PlayStation Plus, i quali continueranno ad essere pubblicati il primo martedì del mese anche con l'arrivo dei nuovi piani Premium e Extra a fine giugno.

E' molto probabile in ogni caso che l'annuncio dei giochi gratis PS Plus di giugno 2022 slitti a mercoledì prossimo, non si tratta di una situazione anomala in quanto si è già verificata in passato, oltretutto in questi ultimi giorni non sono emersi leak o rumor di alcun tipo sui nuovi giochi gratis PS4 e PS5. Ne sapremo di più (forse) nelle prossime ore.