I giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2020 verranno annunciati questa settimana?

Nelle scorse ore Sony ha pubblicato un video dedicato ai giochi PlayStation Plus del 2019, oltre ad una serie di cartoline natalizie per augurare a tutti buone feste. Due elementi che farebbero pensare un momentaneo stop delle attività fino al nuovo anno, con qualche giorno di pausa per quanto riguarda la comunicazione con il pubblico.

Prima di chiudere questi dodici mesi manca però ancora qualcosa all'appello... l'annuncio dei giochi PS Plus gratis di gennaio 2020. Come noto, l'annuncio ufficiale è solitamente fissato per l'ultimo mercoledì del mese, che in questo caso cade esattamente il 25 dicembre, il giorno di Natale.

Difficile pensare ad un reveal proprio nel giorno festivo e per questo c'è chi ipotizza un possibile annuncio previsto per oggi, lunedì 23 dicembre, anche se questa eventualità appare improbabile. Più logico pensare ad una comunicazione posticipata agli ultimissimi giorni dell'anno oppure a mercoledì primo gennaio, anche in questo caso però si tratta di un giorno festivo in gran parte del mondo

Microsoft dal canto suo ha annunciato i Games with Gold di gennaio 2020 la scorsa settimana, così da chiudere definitivamente il suo 2020, speriamo di ricevere novità e aggiornamenti in merito nelle prossime ore. Secondo voi quando saranno svelati i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio?