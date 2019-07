Giochi gratis PlayStation Plus: la line-up PS4 di agosto 2019 protagonista di un leak?

In seguito all'annuncio della sostituzione di PES 2019 con Detroit, la line-up Playstation Plus di luglio ha consentito agli utenti Sony abbonati al servizio di avere accesso a Detroit Become Human Digital Deluxe Edition e a Horizon Chase Turbo.

Nonostante ci si trovi ancora nel pieno del mese di luglio, tuttavia, iniziano già ad emergere alcune speculazioni su quelli che potrebbero essere i giochi gratis offerti dal servizio Playstation Plus nel corso del mese di agosto. Le ultime indiscrezioni trovano la propria origine in un avvistamento realizzato sul Playstation Store da parte di un utente del portale Glitched Africa. Quest'ultimo segnala come sullo store online di Playstation 4, due giochi vengano indicati come gratuiti e riportino il logo che caratterizza il servizio Plus. I due giochi protagonisti della segnalazione sono Star Wars Battlefront 2 e EA Sports UFC 3.

L'avvistamento, ovviamente, non costituisce una conferma che questi titoli saranno effettivamente parte della line-up Playstation Plus di agosto 2019. Potrebbe trattarsi di un semplice errore, legato ad esempio all'imminente esordio del servizio EA Access su Playstation 4, fissato per il prossimo 24 luglio. Entrambe le produzioni indicate, infatti, fanno capo proprio al publisher Electronic Arts. Per scoprire cos'ha effettivamente in serbo Sony per gli abbonati Plus non resta dunque altro da fare che attendere comunicazioni ufficiali in merito!