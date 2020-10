Giochi gratis PlayStation Plus di novembre: annuncio atteso per oggi!

Manca poco, pochissimo all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di novembre per PlayStation 4. Seguendo un calendario ormai collaudato, l'annuncio è atteso per il pomeriggio di oggi, mercoledì 28 ottobre.

L'orario è fissato alle 17:30 (ora italiana), tra pochissime ore scopriremo dunque cosa ha in serbo Sony per la Instant Game Collection di novembre. Nessuna certezza al momento e con l'arrivo di PlayStation 5 non sappiamo come e se il servizio cambierà, dunque restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale. Secondo le prime speculazioni PlayStation Plus di novembre 2020, il prossimo mese porterà in dote BugSnax per PS4 e PS5 oltre ad un secondo gioco per PlayStation 4, c'è chi ipotizza un picchiaduro come SoulCalibur 6 e chi invece opta per uno sparatutto come Battlefield V.

A novembre debutterà anche il pacchetto PlayStation Plus Collection con 18 giochi PS4 giocabili su PlayStation 5, il bonus di benvenuto include produzioni come Until Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last Of Us Remastered, Fallout 4 e Final Fantasy XV solamente per citarne alcune. Infine vi ricordiamo che Sony ha annunciato il primo gioco gratis PlayStation Plus per PS5, si tratta di Destruction All-Stars, inizialmente previsto per il 19 novembre e ora in arrivo a febbraio 2021 nella lineup Instant Game Collection, scaricabile a costo zero per i due mesi successivi.