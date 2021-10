Giochi gratis PlayStation Plus di ottobre disponibili da oggi su PS4 e PS5

A partire da martedì 5 ottobre e fino al primo lunedì di novembre è possibile scaricare i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2021, disponibili per il download sul PlayStation Store dalla tarda mattinata di oggi.

Il PlayStation Store italiano si aggiorna solitamente tra le 12:00 e le 13:00, da questa fascia oraria i giochi gratis PlayStation Plus del mese saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio premium di Sony.

Ma quali sono i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021? Questo mese gli iscritti possono scaricare tre nuovi giochi: Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 e Hell Let Loose, i primi due in versione PS4 compatibile con PS5 mentre l'ultimo scaricabile solo ed esclusivamente su PlayStation 5. Una lineup interessante anche se manca forse un vero e proprio blockbuster di grande richiamo, in ogni caso si tratta di tre titoli di buon livello per gli amanti dei rispettivi generi, capaci di garantire ore di puro divertimento.

Sono queste le ultimissime ore per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di settembre 2021 tra i quali troviamo Overcooked! All You Can Eat per PS5, Hitman 2 e Predator Hunting Grounds per PS4, compatibili anche con la nuova console Sony. Una volta riscattati i giochi PS Plus resteranno vostri fino alla scadenza dell'abbonamento.