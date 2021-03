Ci sono giochi gratis su Playstation Store per PS4 e PS5?

Ci sono giochi gratis da scaricare sul Playstation Store? La risposta a questa domanda, ve lo diciamo subito, è positiva. Lo store di Sony presenta una intera sezione dedicata ai videogiochi gratis e free to play per PS4 e PS5, da scaricare subito a costo zero.

Tra i tanti giochi gratis sul PlayStation Store è possibile trovare Warface, World of Tanks, Call of Duty Warzone, Dauntless, Fortnite, Neverwinter, Paladins, Apex Legends, World of Warships Legends, Warframe, Brawlhalla, SMITE e ancora Rocket League, Hyper Scape, eFootball PES 2021 Lite, Genshin Impact, Rogue Company, DC Universe Online, Vigor e tantissimi altri.

Da segnalare inoltre Ratchet & Clank gratis per PS4 (compatibile anche con PlayStation 5) come parte dell'iniziativa Play at Home, il gioco è riscattabile fino al 31 marzo, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Un bel regalo in vista del lancio di Ratchet & Clank Rift Apart

Quello da noi riportato è però solamente una lista parziale dal momento che nuovi giochi gratis vengono spesso aggiunti sul PlayStation Store, vi consigliamo dunque di tenere d'occhio il negozio online di Sony e di verificare con regolarità la presenza di ulteriori novità nel catalogo free to play/giochi gratis.