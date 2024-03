Giochi gratis con Prime Gaming: c'è un Fallout a marzo, ecco la lista completa

Anche a marzo, gli abbonati Amazon Prime possono scaricare una selezione di giochi gratis tramite Prime Gaming. Dal 7 marzo saranno disponibili per il download ben 8 nuovi giochi, tra cui un classico della serie Fallout.

Iniziamo il 7 marzo con Fallout 2 e si continua poi con Scarf, Mystery Case Files Moths to a Flame, Invincible Presents Atom Eve e Pearls of Atlantis The Cove, solamente per citare alcuni dei nuovi giochi, ecco la lista completa.

Giochi gratis Prime Gaming marzo 2024

Fallout 2 - dal 7 marzo su GOG

Scarf - dal 7 marzo su Amazon Games App

Mystery Case Files Moths to a Flame - dal 14 marzo su Amazon Games App

Invincible Presents Atom Eve - dal 14 marzo su Amazon Games App

Pearls of Atlantis The Cove - dal 21 marzo su Amazon Games App

Bus Simulator 21 Next Stop - dal 28 marzo su Amazon Games App

Through the Darkest of Times - dal 28 marzo su Amazon Games App

Bridge to Another World Secrets of the Nutcracker - dal 28 marzo su Amazon Games App

Fallout 2 in particolare è sicuramente un buon titolo per calarsi nell'atmosfera della saga in vista del debutto della serie TV di Fallout, in arrivo il 12 aprile su Prime. E ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare i giochi Prime Gaming di febbraio 2024.