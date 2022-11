Giochi gratis da provare su Android e iOS se apprezzate Marvel Snap

Il settore del mobile gaming si sta evolvendo in modi potenzialmente interessanti anche per coloro che non si sono mai approcciati con decisione all'esperienza videoludica mediante dispositivi mobili. Sono infatti molte le software house che stanno puntando su questo mondo: una delle uscite principali in tal senso è sicuramente Marvel Snap.

Il futuro vedrà anche l'arrivo su mobile di Skate e altre IP importanti (chi ha detto The Sims 5?), ma concentrandosi sul momento attuale è innegabile che sia il titolo firmato da Ben Brode, attualmente primo nella classifica dei titoli gratuiti del Play Store, ad attirare l'attenzione.

Al netto della nostra recensione di Marvel Snap, il gioco è infatti stato accolto positivamente a livello generale, strizzando l'occhio agli appassionati di card game. Se state iniziando ad avvicinarvi al mondo mobile in questo modo e non avete mai approfondito altri titoli di questo tipo, potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata alle produzioni indicate di seguito.

GWENT: The Witcher Card Game

Se chiedete a un appassionato di card game quale potrebbe essere un'alternativa valida a Marvel Snap, ci sono buone probabilità che quest'ultimo vi risponda indicando GWENT: The Witcher Card Game. Il titolo, disponibile gratuitamente sia sul Play Store che sull'App Store, è infatti riuscito ad attirare l'attenzione di parecchi appassionati (non solo di The Witcher) nel corso degli anni, anche per via di una gestione del modello free-to-play che un buon numero di utenti ritiene valida. Inoltre, non sono in pochi a pensare che lato gameplay si tratti di uno dei titoli più "vicini" a Marvel Snap tra quelli disponibili sugli store digitali.

Shadowverse GCC

Se siete invece alla ricerca di qualcosa di "simile" a Marvel Snap guardando a quest'ultimo dal punto di vista artistico e lato animazione, un titolo a cui potreste voler dare un'occhiata è Shadowverse GCC, scaricabile senza sborsare alcunché dal Play Store o dall'App Store. Il modello free-to-play è ritenuto anche in questo caso valido da un buon numero di appassionati di card game, anche se bisogna, come per tutti i titoli citati, "prendere un po' la mano" prima di riuscire a padroneggiare come si deve le meccaniche.

Hearthstone

Un titolo che non può mancare in questa sede è Hearthstone, card game di Blizzard e spin-off di Warcraft che ha bisogno di ben poche presentazioni. Se non avete mai avuto modo di provare il gioco e siete intrigati dai card game in questo periodo, potreste volerlo scaricare gratuitamente dal Play Store o dall'App Store. Per il resto, se proprio non conoscete il titolo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra recensione di Hearthstone (anche se risale al lontano 2014).

Legends of Runeterra

Un altro titolo che sta riuscendo col passare del tempo a convincere particolarmente gli appassionati di card game è Legends of Runeterra, disponibile senza sborsare alcunché sia sul Play Store che sull'App Store. Il card game di Riot Games rappresenta tra l'altro una delle produzioni più recenti tra quelle citate in questa sede, come potete approfondire nella nostra recensione di Legends of Runeterra (pubblicata a maggio 2020).

In questa sede abbiamo chiaramente solamente scalfito la superficie dei card game disponibili su mobile, scegliendo di soffermarci su 4 titoli che pensiamo possano risultare potenzialmente interessanti per chi sta apprezzando Marvel Snap. Tuttavia, se siete interessati a questa tipologia di titoli, potreste voler approfondire di vostro pugno quanto disponibile, ad esempio, mediante la sezione dedicata ai card game dell'App Store.