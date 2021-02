Giochi gratis PS Plus: disponibili da oggi Control, Concrete Genie e Destruction AllStars

A partire da oggi (martedì 2 febbraio) sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021 per PS4 e PS5. I tre giochi gratis del mese potranno essere scaricati dalla tarda mattinata, indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana.

La lineup mensile per gli abbonati PlayStation Plus include Control Ultimate Edition, Concrete Genie e Destruction AllStars. Il gioco di Remedy arriva su PS Plus in contemporanea con il debutto dell'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S, la Ultimate Edition può essere aggiornata gratuitamente e include anche tutti i DLC precedentemente pubblicati, tra cui le espansioni The Foundation e AWE.

Concrete Genie viene invece offerto in versione standard compatibile con PS4 e PS5, con supporto per PlayStation VR. Passando infine a Destruction AllStars ci troviamo di fronte ad una esclusiva per PlayStation 5 al suo debutto assoluto, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista agli sviluppatori di Destruction AllStars e vi invitiamo a seguirci su Twitch stasera dalle 19:00 per una serata interamente dedicata al gioco.

La Instant Game Collection continua ad arricchirsi con nuovi giochi, tra cui anteprime assolute come nel caso di Destruction AllStars, il quale resterà disponibile fino al 5 aprile per tutti gli abbonati.