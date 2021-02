Giochi Gratis PS Plus SENZA PS5: Riscatta ora, gioca domani!

Anche se non possedete ancora una PlayStation 5, non temete: i giochi next gen gratis sul PlayStation Plus non andranno perduti: vi spieghiamo come riscattarli anche senza console!

Le scarse scorte di PlayStation 5 (per tacere delle odiose attività condotte dagli scalper) stanno rendendo estremamente difficoltoso l'acquisto della nuova piattaforma casalinga di Sony. Sono perciò in molti, tra gli abbonati a PS Plus su PS4, temono di dover lasciarsi scappare i giochi next gen che stanno approdando mensilmente nella Instant Game Collection.

Con l'ingresso di titoli del calibro di Destruction AllStars e Control Ultimate Edition nella lista dei giochi gratis, vale perciò la pena ricordare a tutti gli iscritti al servizio di Sony che non serve affatto possedere una PS5 per riscattare una copia gratuita dei titoli di ultima generazione.

A chi desidera giocare a questi questi titoli nel momento in cui, finalmente, potrà mettere le mani su PlayStation 5, il colosso tecnologico giapponese ricorda che tutti i giochi che approdano nella Instant Game Collection (e quindi anche le produzioni next gen) possono essere riscattate liberamente e senza alcun vincolo dai membri PS Plus.

Diversamente da quanto avviene con la PlayStation Plus Collection di PS5, basta quindi accedere al PS Store utilizzando le credenziali del proprio account e inserire nella propria ludoteca digitale i giochi PS Plus per PS5. Prima di lasciarvi al nostro ultimo video approfondimento, vi rimandiamo allo speciale sui giochi PS4 e PS5 gratis su PS Plus di febbraio 2021.