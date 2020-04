Giochi gratis PS4: Bandai Namco regala Pac Man Championship Edition 2

A inizio settimana è stato possibile scaricare gratis Pac-Man Championship Edition 2 dal PlayStation Store europeo, il gioco però è tornato dopo poche ore a pagamento facendo pensare ad un possibile errore da parte di Bandai Namco. Ora è di nuovo disponibile per il download gratis.

"Grafica 3D spettacolare e ambientazioni divertenti arricchiscono quest'ultima versione del classico gioco da bar, portando gli inseguimenti nei labirinti a un livello del tutto nuovo! Crea treni composti da un massimo di quattro Spiriti per un banchetto mai visto prima! Nuove modalità di gioco, fra cui Sfida a tempo e Avventura, con: veloci frutti in fuga, boss grossi e cattivi, nuove divertentissime regole e molto altro!" Potete scaricare il gioco seguendo questo link:

Purtroppo non ci sono dettagli riguardo la durata della promozione, l'offerta è valida anche in Italia e nel momento in cui scriviamo il gioco risulta effettivamente gratis sul PlayStation Store, non sappiamo se si tratti nuovamente di un errore oppure no, restiamo in attesa di chiarimenti da parte di Bandai Namco. Vi consigliamo comunque di affrettarvi a effettuare il download... e buon divertimento!