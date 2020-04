Giochi gratis su PS4 per il Coronavirus: Sony regala la collezione di Uncharted e Journey

Nel pieno dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus, Sony Interactive Entertainment lancia l'inziativa Play At Home e offre dei videogiochi in regalo a tutti gli utenti PS4 per invitarli a rimanere a casa in questo difficile momento.

I giochi scelti dal colosso tecnologico giapponese sono Uncharted: The Nathan Drake Collection che racchiude le edizioni rimasterizzate per PS4 dei primi tre capitoli della saga action adventure di Naughty Dog, e la suggestiva avventura Journey (anch'essa in versione rimasterizzata) di Thatgamecompany. Entrambi i titoli saranno disponibili in via del tutto gratuita dal 16 aprile alle 01:00 AM CEST e fino alla stessa ora del 6 maggio. Una volta riscattati, i giochi in questione saranno vostri per sempre.

Nel comunicato che accompagna l'inizio di questa iniziativa, SIE ricorda ai propri utenti che la velocità di download dei videogiochi è stata diminuita in Europa e Stati Uniti come misura preventiva per evitare di congestionare la rete durante l'emergenza per il virus COVID-19.

Parallelamente a questa offerta, Sony annuncia poi di aver istituito un fondo di solidarietà da dieci milioni di dollari per supportare gli sviluppatori indipendenti: i criteri per l'accesso a questo finanziamento saranno presti comunicati dall'azienda nipponica attraverso i consueti canali social e il PlayStation Blog ufficiale.