Giochi gratis su PS4: Crypt of the NecroDancer in regalo su PlayStation Store

Tra scheletri ballerini e draghi danzanti, al momento del suo esordio Crypt of the NecroDancer si era rapidamente conquistato il favore di pubblica e critica, riuscendo a svettare nel panorama dello sviluppo videoludico indipendente.

Pubblicato nel corso dell'ormai lontano 2016, il titolo è firmato da un unico autore, il talentuoso Ryan Clark, che costituisce il corpo del team di Brace Yourself. Creando una commistione tra rhythm game e roguelike, lo sviluppatore ha dato vita ad un bizzarro ma efficace connubio, in grado di attirare l'attenzione e conquistarsi il favore di moltissimi videogiocatori. Non è infatti un caso che in seguito al successo, la produzione abbia potuto originare nientemeno che un crossover con The Legend of Zelda, grazie all'annuncio di Nintendo di Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer.



Per i giocatori che ancora non hanno vestito i panni di Cadence per attraversare a ritmo di musica perigliosi dungeon procedurali, segnaliamo un'interessante offerta. Al momento, infatti, Crypt of the NecroDancer è disponibile in maniera completamente gratuita su PlayStation Store. I giocatori PS4 possono dunque approfittare di quest'iniziativa a sorpresa, ed aggiungere l'indie alla propria raccolta. Per scoprire tutti i dettagli sull'apprezzato titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di Crypt of the NecroDancer a cura del nostro Francesco Fossetti.