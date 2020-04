Giochi gratis PS4: link download Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey

Il momento è arrivato: Uncharted Collection e Journey gratis per PS4 sono disponibili ora per tutti anche in Italia, scaricabili gratis fino alle 01:00 del mattino (ora italiana) del 6 maggio, di seguito i link per il download.

Uncharted The Nathan Drake Collection include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune (2007), Uncharted 2 Il Covo dei Ladri (2009) e Uncharted 3 L'Inganno di Drake (2011) usciti originariamente su PlayStation 3 e riproposti su PS4 in un solo pacchetto. Journey è invece una delle produzioni indipendenti più acclamate degli ultimi anni, un gioco da (ri)scoprire assolutamente sopratutto in questo periodo di quarantena forzata.

Giochi gratis PS4 Download

Per scaricare i due giochi vi basterà seguire i link riportati qui sopra, oppure potete effettuare il download direttamente dal PlayStation Store su PS4 tramite il banner che trovate in home page, ricordiamo che non è necessario essere abbonati a PS Plus o Now per poter scaricare Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey. Una volta riscattati entrambi i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni, cancellarli e riscaricarli senza costi aggiuntivi tutte le volte che vorrete, come qualsiasi altro titolo regolarmente acquistato. Buon download!