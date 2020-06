Giochi gratis PS4: le migliori demo da scaricare sul PlayStation Store

Nonostante non siano più così popolari come in passato, in parte soppiantate dai giochi gratis free to play, le demo PS4 rappresentano una fetta importante dei contenuti presenti sul PlayStation Store, con centinaia di versioni dimostrative pronte da scaricare. Ma come orientarsi in questa giungla di download? Ci pensiamo noi.

Resident Evil 2 R.P.D. Demo

Abbiamo selezionato cinqueda non perdere assolutamente, da Resident Evil 2 a Kingdom Hearts 3, non si tratta necessariamente delle demo più recenti bensì di versioni di prova particolarmente apprezzate dai giocatori per la quantità di contenuti, assaggi gustosi di giochi completi.

La demo di Resident Evil 2 Remake è in realtà piuttosto breve ma non potevamo non consigliarvi questa versione dimostrativa, tanto più che nei mesi scorsi Capcom ha rimosso il limite temporale che permetteva di giocare solamente per un totale di trenta minuti. Non è possibile andare oltre la centrale di Polizia ma finalmente è possibile esplorarla in lungo e in largo alla ricerca di ogni minimo particolare.

Final Fantasy VII Remake Demo

Altra demo di assoluto spessore che permette di provare la prima fase del gioco con l'assalto al Reattore 1, per un totale di poco più di 30/40 minuti di gioco. Purtroppo non sarà possibile trasferire i progressi nella versione completa ma non esiste modo migliore per approcciarsi al remake di uno dei JRPG più amati della storia dei videogiochi, e non solo.

Kingdom Hearts III Versione Demo

Due storie sono incluse nella demo di Kingdom Hearts 3: la prima vi permetterà di assaporare le primissime fasi del gioco fino all'inizio de L'Olimpo mentre la seconda è ambientata a metà dell'avventura, dentro La Scatola dei Giocattoli. Da segnalare come i salvataggi possano essere trasferiti nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo. Una demo piuttosto corposa che vi permetterà di giocare per quasi due ore approfondendo l'incipit narrativo del terzo episodio di Kingdom Hearts.

Devil May Cry V

Il gioco che segna il grande ritorno della serie Capcom non poteva non avere una versione dimostrativa, a dire il vero piuttosto corta (la durata effettiva supera difficilmente i 30 minuti) ma che tuttavia permette di vestire i panni di Nero e prendere parte ad un feroce scontro con un boss, utile per padroneggiare le meccaniche di uno degli Stylish Action più apprezzati di questa generazione. Bonus: conservando il salvataggio della demo otterrete 30.000 Gemme Rosse gratis per il gioco completo.



Scarica la demo di Devil May Cry 5 per PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite

Questa versione "compatta" di DB Xenoverse 2 permette di avere accesso ad una minima parte del gioco completo tra cui i primi cinque episodi della modalità Storia, scontri multiplayer online e tutti i contenuti del Colosseo degli Eroi. Quanto basta per iniziare a grattare la superficie del secondo episodio di Dragon Ball Xenoverse, gioco particolarmente apprezzato dai fan della serie di Akira Toriyama.



Download Dragon Ball Xenoverse 2 Lite gratis