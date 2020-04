Giochi gratis PS4: Pac-Man Championship Edition 2 in regalo da oggi

A sorpresa, Pac-Man Championship Edition 2 è gratis sul PlayStation Store europeo, il gioco può essere scaricato direttamente su PlayStation 4, approfittatene quindi prima che sia troppo tardi.

"Grafica 3D spettacolare e ambientazioni divertenti arricchiscono quest'ultima versione del classico gioco da bar, portando gli inseguimenti nei labirinti a un livello del tutto nuovo! Crea treni composti da un massimo di quattro Spiriti per un banchetto mai visto prima! Nuove modalità di gioco, fra cui Sfida a tempo e Avventura, con: veloci frutti in fuga, boss grossi e cattivi, nuove divertentissime regole e molto altro!" Per scaricare il gioco vi basterà seguire il link qui sotto:

Purtroppo non ci sono altri dettagli e non sappiamo fino a quando l'offerta resterà valida, con ogni probabilità una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre, in ogni caso vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati, prima che Pac-Man Championship Edition 2 torni ad essere a pagamento. Il titolo targato Bandai Namco si aggiunge ai regali di Sony, ovvero Uncharted Collection e Journey gratis per PS4, scaricabili a costo zero fino a inizio maggio, una volta aggiunti alla libreria entrambi resteranno vostri per sempre.