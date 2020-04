PlayStation Plus maggio 2020: previsioni e speculazioni sui giochi gratis PS4

Siamo arrivati a metà mese ed è quindi giunto il momento di ragionare su quella che potrebbe essere la lineup PlayStation Plus di maggio 2020. In questi mesi Sony ha proposto numerosi giochi AAA gratis, la compagnia continuerà a seguire questa strada anche il prossimo mese?

Ad aprile gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0, per maggio possiamo continuare a ipotizzare una lineup Instant Game Collection composta da una grande esclusiva PlayStation (come accaduto nel caso di The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted The Nathan Drake Collection) e da un gioco terze parti.

Nel primo caso si potrebbe pensare a giochi come Horizon Zero Dawn (magari in versione standard, per spingere le vendite del DLC The Frozen Wilds) oppure God of War, si tratta di titoli ormai disponibili da tempo nel catalogo PlayStation Hits e spesso proposti in offerta a meno di 15 euro. Per quanto riguarda i giochi terze parti la scelta è certamente più ampia ed è difficile prevedere con esattezza le scelte di Sony, tra i tanti Street Fighter V potrebbe essere una buona alternativa, così come un gioco della serie Yakuza, piuttosto apprezzata in Occidente negli ultimi anni.

Parlando di giochi gratis, ricordiamo che Sony regala Journey e Uncharted The Nathan Drake Collection, scaricabili gratis dal 16 aprile senza bisogno di essere abbonati a PlayStation Plus. Cosa ne pensate delle previsioni PS Plus di maggio 2020? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.