Giochi gratis PS4 e PS5: disponibili ora i nuovi giochi Play at Home da scaricare

Sono disponibili da ora i nuovi giochi gratis PlayStation Play at Home, Sony offre una selezione di nove giochi PS4 e PSVR (tutti compatibili anche con PlayStation 5) da scaricare senza bisogno dell'abbonamento PlayStation Plus. Una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limiti di alcun tipo.

Come detto, sono nove i giochi disponibili ora per il download gratis, disponibili fino al 23 aprile: Subnautica, Abzù, The Witness, Rez Infinite (con supporto PlayStation VR), Enter The Gungeon, Astro Bot Rescue Mission (PSVR), Paper Beast (PSVR), Thumper (PSVR) e Moss (PSVR). Di seguito i link per scaricarli e aggiungerli alla coda dei download dal browser.

Giochi PS4 gratis da scaricare

Per quanto riguarda i giochi PlayStation VR, Sony specifica che "gli utenti PS5 hanno bisogno di un adattatore PS Camera oltre a PS VR e PS Camera. Il controller DualShock 4 è richiesto per giocare ad Astro Bot Rescue Mission."

Si tratta di giochi venduti nella maggior parte dei casi a prezzo pieno e poterli scaricare gratis è certamente un bel regalo da parte di Sony. Fino al primo aprile potete riscattare anche Ratchet & Clank gratis per PS4 e PS5, dal 19 aprile al 14 maggio sarà possibile scaricare Horizon Zero Dawn Complete Edition, l'edizione definitiva del gioco di Guerrilla che include anche l'espansione The Frozen Wilds. Un gustoso antipasto in vista dell'arrivo di Horizon Forbidden West.