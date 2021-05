Giochi gratis PS4 e PS5: Valkyria Revolution in regalo sul PlayStation Store in Italia

A sorpresa Valkyria Revolution di SEGA è gratis sul PlayStation Store anche in Italia. Si tratta della versione completa del gioco, compatibile con PS4 e PS5, disponibile per il download gratuito nel momento in cui scriviamo.

In seguito alla rivoluzione, le forze d'élite di Jutland, i Vanargand, dovranno unire le forze per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte in persona: la Valkyria! Con una storia avvincente piena di intrighi politici, un sistema di combattimento tra scontri in tempo reale e strategia tattica, uno stile visivo accattivante e altro ancora, Valkyria Revolution immergerà i giocatori nella prima linea di una guerra disperata.

Seguendo questo link potete scaricare Valkyria Revolution gratis per PS4 e PS5, non è chiaro se si tratti di una promo di SEGA o Deep Silver (publisher europeo del gioco) oppure di un semplice errore ma il gioco è effettivamente gratis al momento, non sappiamo però per quanto tempo sarà possibile riscattarlo senza costi aggiuntivi.

La segnalazione arriva da Press Start Australia, il gioco è gratuito anche sul PlayStation Store italiano e il link che vi abbiamo proposto qui sopra rimanda proprio alla versione nostrana del negozio digitale di PlayStation. Fateci sapere nei commenti se siete riusciti a scaricare gratis Valkyria Revolution.