Giochi gratis per PS4 e altri regali con l'iniziativa Play at Home di Sony

Lo scorso anno, nel pieno dell'emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19, Sony lanciò l'iniziativa Play at Home regalando Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey per PS4, con l'obiettivo di rendere meno noiose le giornate in casa. Quest'anno l'iniziativa ritorna, con tante sorprese e alcune interessanti novità.

Play at Home partirà il primo marzo, la campagna promozionale proseguirà fino a giugno. Ma cosa possiamo aspettarci? Per il momento Sony ha annunciato Ratchet & Clank gratis per PlayStation 4 riscattabile fino al 31 marzo, una volta aggiunto alla libreria il gioco Insomniac resterà vostro per sempre. Un bel modo per passare il tempo in vista del lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, vero?

La seconda offerta propone invece 90 giorni di di prova gratuita (invece dei 14 giorni standard) ai servizi Funimation o Wakanim, disponibilità variabile in base si singoli territori. Sony non ha ancora rivelato i piani per i mesi di aprile, maggio e giugno, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti.

Con questa iniziativa la compagnia giapponese vuole sensibilizzare i giocatori ad un comportamento responsabile, invitando a salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone non uscendo se non strettamente necessario. E restando in casa è comunque possibile passare il tempo e divertirsi a costo zero.