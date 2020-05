Giochi gratis PS4: Square Enix regala Final Fantasy XIV Online e un mese di abbonamento

Square Enix regala per un periodo limitato Final Fantasy XIV Online Starter Edition per PlayStation 4. Il gioco è scaricabile gratis dal PlayStation Store fino al 26 maggio, il gioco viene normalmente venduto a 14,99 euro.

Final Fantasy XIV Online Starter Edition include trenta giorni di abbonamento gratis con l'accesso a tutte le caratteristiche del gioco base, non sono presenti invece le espansioni Heavensward, Stormblood e Shadowbringers. Potete scaricare gratis FF XIV Online dal link qui sotto:

Il client pesa 11.33 GB (al netto degli eventuali aggiornamenti, lo spazio richiesto può salire fino a 20/25 GB), tra le lingue supportate troviamo tedesco, giapponese, inglese e francese per quanto riguarda audio e sottotitoli, la traduzione in italiano non è presente.

Si tratta indubbiamente di un bel regalo, una volta scaricato Final Fantasy XIV Online Starter Edition avrete accesso a 30 giorni di gioco gratis, trascorso questo periodo dovrete rinnovare l'abbonamento per continuare a giocare, le tre espansioni sono in vendita singolarmente ma la versione base offre tutto quello che serve per divertirsi e iniziare ad esplorare il mondo di Eorza a costo zero.