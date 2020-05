Giochi gratis PS4: ultime ore per scaricare Uncharted Collection e Journey

Lo scorso 16 aprile Sony ha lanciato la campagna Play at Home regalando due giochi gratis per PlayStation 4, la promozione si avvia al termine e queste sono le ultime ore per effettuare il download gratis di Uncharted Collection e Journey.

Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey possono essere aggiunti gratuitamente alla propria libreria fino al 6 maggio alle 01:00 (ora italiana), trascorsa questa data i due giochi torneranno ad essere a pagamento, dunque affrettatevi, si tratta dell'ultima occasione per poter scaricare gratis due titoli di assoluto spessore.

Journey è uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, Uncharted The Nathan Drake Collection è invece la raccolta dei primi tre episodi della serie Naughty Dog in versione rimasterizzata. Se vi siete persi questi classici su PS3, adesso potete recuperare Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake... a costo zero.

Non è necessario essere abbonati al servizio PlayStation Plus per scaricare i due giochi gratis, si tratta di un regalo accessibile a tutti, ribadiamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.