Quali sono i giochi gratis per PS5 su PlayStation Store? Top 3 download

Oltre a giochi premium, DLC ed espansioni varie, sul PlayStation Store è possibile trovare anche diverse produzioni per PlayStation 5 e PS4 scaricabili in maniera del tutto gratuita, senza alcun costo aggiuntivo.

Nel momento in cui scriviamo l'elenco di giochi gratis per PlayStation è piuttosto ampio ed offre la possibilità di scaricare ben 250 giochi. Molti dei nomi presenti sono principalmente giochi live-service e non manca spazio anche a varie demo, ma non mancano prodotti che possono attirare velocemente l'attenzione anche grazie alla loro disponibilità gratuita. Vi facciamo tre nomi:

Roblox

Più che un gioco siamo davanti a un vero e proprio universo videoludico attraverso il quale milioni di giocatori sparsi per il mondo possono interagire tra loro attraverso innumerevoli esperienze disponibili al suo interno, capaci anche di intrattenere per diverse ore. Roblox è presente in versione PS4 ma è chiaramente accessibili anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità, e si tratta di una piattaforma attraverso la quale non solo giocare ma anche creare le proprie produzioni che andranno poi ad intrattenere l'immensa community. Essendo completamente gratis, almeno una chance vale la pena dargliela.

Silent Hill: The Short Message

Dalla collaborazione tra Konami e HexaDrive nasce Silent Hill The Short Message, una mini-avventura dalla forte componente narrativa e dalle atmosfere horror soffocanti in pieno stile Silent Hill. Nei panni di Anita ci ritroviamo ad esplorare un appartamento abbandonato noto come "Villa", seguendo le orme della nostra amica Maya che ci ha invitato a raggiungerla in quel luogo sinistro. Nella nostra recensione di Silent Hill The Short Message abbiamo messo in evidenza le diverse criticità del progetto, tuttavia essendo disponibile gratis nulla vieta quantomeno di provarlo così da farsi un'idea ancora più chiara.

The Finals

L'FPS free-to-play multiplayer pubblicato nel dicembre del 2023 ha subito attirato l'attenzione dei giocatori al momento del suo esordio. L'opera targata Embark Studios offre partite fino a 48 giocatori con battaglie a squadre dall'alto tasso di coinvolgimento e spettacolarità. Gli scenari sono inoltre disseminati di armi e gadget che possono essere usati a proprio vantaggio per raggiungere la vittoria. Se dunque volete cimentarvi con un gioco multiplayer adrenalinico e coinvolgente, The Finals potrebbe essere la scelta che fa al caso vostro.

Ma questi sono soltanto alcuni dei tantissimi nomi che è possibile citare: da eFootball 2024 a Warframe, da Fall Guys a Brawlhalla e passando per titoli famosissimi come Fortnite, Apex Legends e Genshin Impact, la lista è davvero ricca. Correte dunque a scoprire tutti i giochi free to play sul PS Store così da scoprire tutto ciò che lo store digitale di Sony ha da offrirvi.