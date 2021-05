Giochi gratis PS5 e PS4: nuovi bonus a maggio su Play at Home, anche senza Plus

Sono disponibili da qualche giorno i nuovi bonus gratis dell'iniziativa PlayStation Play at Home di Sony, per la seconda metà del mese la compagnia ha deciso di offrire una serie di contenuti extra e pacchetti gratis per una serie di giochi molto amati e popolari.

Direttamente dalla sezione Play at Home del PlayStation Store potete scaricare i "Play At Home Pack" per Rocket League, NBA 2K21, Destruction AllStars, Rogue Company, World of Tanks e altri giochi PlayStation 4 e PlayStation 5.

Rocket League - quattro oggetti per la personalizzazione tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner

- quattro oggetti per la personalizzazione tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner Brawlhalla - Rayman Legend, Emote Shrug e Grimm Sidekick, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet

- Rayman Legend, Emote Shrug e Grimm Sidekick, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet World of Tanks - 5 Booster Argento x1.5, 5 Booster XP x2, 7 giorni di account Premium

- 5 Booster Argento x1.5, 5 Booster XP x2, 7 giorni di account Premium World of Warships Legends - Corazzata livello 3 Arkansas, account Premium per un settimana e potenziamenti rari

- Corazzata livello 3 Arkansas, account Premium per un settimana e potenziamenti rari Warframe - 100 platino, 100.000 crediti, 7 giorni Affinity Booster, Essential Base Damage Mod

- 100 platino, 100.000 crediti, 7 giorni Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Destruction AllStars - 1100 punti distruzione

- 1100 punti distruzione MLB The Show 21 - DLC The Show Packs gratis

- DLC The Show Packs gratis NBA 2K21 - Damian Lillard MyTeam Serie 2 Ametista e 5.000 punti La Mia Squadra

- Damian Lillard MyTeam Serie 2 Ametista e 5.000 punti La Mia Squadra Rogue Company - 200 Rogue Bucks e Kyoto Undercover Ronin Outfit

Inoltre dal 20 maggio saranno disponibili anche 5 Gettoni Doppi Punti XP da utilizzare in Call of Duty Warzone per accumulare più velocemente punti esperienza durante la Stagione 3. Tutti i contenuti citati sono scaricabili gratis dal PlayStation Store, senza bisogno di essere abbonati al sevizio PlayStation Plus.