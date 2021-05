Giochi gratis PS5 da scaricare: da Destiny 2 a Final Fantasy 14, quali sono i migliori

Esistono giochi gratis per PS5? La risposta a questa domanda è affermativa, sul PlayStation Store è possibile trovare una selezione di giochi gratis e free to play per la console next-gen di Sony, vediamo quali sono i migliori da scaricare assolutamente.

Non possiamo non segnalare con Fortnite gratis per PS5, il Battle Royale numero uno al mondo è disponibile anche sulla console di nuova generazione con supporto per la risoluzione 4K e framerate 120fps. Continuiamo con Enlisted, sparatutto in prima persona MMO bellico a squadre ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, un gioco in ascesa che sta riscuotendo un successo sempre maggiore in queste ultime settimane, come testimonia anche l'elevato numero di giocatori attivi.



Presenti anche Destiny 2 in versione base, Rogue Company per PS5 e l'ottimo Warframe recentemente aggiornato per supportare a pieno le potenzialità di PlayStation 5 e del DualSense. In Beta troviamo anche Final Fantasy XIV giocabile gratis fino al livello 60, vi segnaliamo anche World of Warships Legends e War Thunder, due giochi targati Wargaming.net che non hanno bisogno di presentazioni essendo da anni molto popolari anche su console.



In chiusura citiamo Astro's Playroom gratis da scaricare, il gioco è preinstallato su tutte le console PS5 e PS5 Digital ma se lo avete rimosso per fare spazio ad altri giochi potrete riscaricarlo gratuitamente in qualsiasi momento.