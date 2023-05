Giochi gratis per PS5 e Xbox Series X|S: arriva un mix tra MOBA e action RPG

A partire da oggi, il catalogo di free to play disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S è più ricco grazie all'arrivo di un nuovo gioco che mescola alcune meccaniche tipiche degli action RPG a quelle dei MOBA.

Stiamo parlando di Warlander, un titolo multigiocatore online in cui due fazioni devono contendersi una serie di punti di controllo mentre evitano che gli avversari si intrufolino nella loro base e distruggano il nucleo. In ogni partita è possibile scegliere se giocare nei panni del cavaliere, del mago o del curatore e i vari personaggi possono essere potenziati tramite una serie di pezzi d'equipaggiamento che si ottengono in maniera casuale al termine dei match. Sebbene l'ambientazione sia quella medievale, nel gioco sono presenti anche enormi robot con i quali prendere d'assalto i territori nemici.

Nel caso in cui foste interessati al gioco, ecco di seguito i link per il download:

Sulle nostre pagine potete anche trovare il nostro provato di Warlander, che vi ricordiamo è disponibile su PC, in esclusiva su Steam, ormai da qualche mese.

A proposito di titoli gratuiti, sapevate che presto si potrà scaricare Metro Last Light gratis per i festeggiamenti del decimo anniversario?