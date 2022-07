Giochi Gratis: ecco i nuovi regali Epic Store tra tagliaerba e trenini in pixel art

Il negozio digitale di Epic Games si aggiorna per confermare il gioco gratis di questa settimana e annunciare il prossimo titolo da poter riscattare a zero euro su PC.

Dal 28 luglio al 4 agosto, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) possono recarsi sulle pagine del negozio digitale dell'azienda americana e riscattare a zero euro una copia PC di Lawn Mowing Simulator, il 'kolossal dei tagliaerba' già approdato nelle scorse settimane nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sviluppato da Skyhook e prodotto da Curve Games, Lawn Mowing Simulator è un'originale esperienza interattiva che sprona gli utenti a cimentarsi nelle sfide offerte da una campagna inglese piena di villette con prati da tosare servendosi di un vasto assortimento di tagliaerba su licenza ufficiale.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 4 agosto sarà invece possibile scaricare gratis su Epic Store UnRailed, l'intrigante puzzle con trenini in pixel art di Indoor Astronaut e Daedalic Entertainment. Lo scopo del gioco è quello di costruire nuovi tratti ferroviari per aiutare il macchinista del proprio treno a superare le insidie di un'ambientazione in costante mutamento. Nel caso di UnRailed, il download a zero euro dovrà avvenire entro e non oltre il pomeriggio di giovedì 11 agosto: come sempre, tutti i titoli regalati settimanalmente da Epic rimarranno a vostra disposizione per sempre una volta finalizzato il processo di riscatto tramite l'apposito pulsante presente sulle pagine di ciascun gioco in offerta speciale.