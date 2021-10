Giochi gratis: nuovo regalo su Epic Games Store dal 28 ottobre

Come ogni giovedì tornano i giochi gratis su Epic Games Store e vista la vicinanza ad Halloween il gioco gratis di questa settimana è a tema horror e riprende le atmosfere oscure delle opere di Tim Burton.

Parliamo di DARQ Complete Edition, gioco che gli sviluppatori descrivono con questa breve sinossi: "DARQ racconta la storia di Lloyd, un ragazzo che si ritrova nel bel mezzo di un incubo lucido. Non riuscendo a svegliarsi, Lloyd deve affrontare le proprie paure e scoprire il significato del sogno."

Potete scaricare DARQ Complete Edition gratis da Epic Games Store a partire dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 4 novembre, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Fino alle 16:59 di oggi potete invece scaricare gratis Among The Sleep Enhanced Edition, non sappiamo se Epic Games Store regalerà due giochi questa settimana come accaduto più volte in passato, al momento solamente DARQ è stato annunciato tra i giochi gratis in regalo da giovedì 28 ottobre.

Vi ricordiamo che iscrivendovi alla newsletter di Epic entro il 16 novembre riceverete un buono sconto Epic Games Store del valore di 10 euro da spendere poi su giochi, DLC ed espansioni in vendita nel negozio.