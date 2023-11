Giochi gratis: un nuovo regalo su GOG per il Black Friday, approfittatene subito

GOG ha lanciato i saldi del Black Friday con oltre 6.000 giochi in offerta ma c'è di più perché ancora per pochi giorni lo store digitale di CD Projekt offre anche un gioco gratis per PC da scaricare, vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria dei giochi di GOG.

Styx Shards of Darkess è gratis su GOG fino al 29 novembre, per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco d'azione con elementi stealth ambientato in un mondo oscuro, con protagonista un goblin alla ricerca di frammenti rari e tesori nascosti.

Un action a scenari aperti in terza persona giocabile in single player o in co-op online con un amico, con una atmosfera unica e un gameplay non perfetto ma in grado di regalare qualche ora di divertimento, in questo caso a costo zero.

Ricordiamo che una volta riscattato il gioco su GOG, Styx Shards of Darkness resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente e senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato sullo store.

L'offerta termina il 29 novembre, il nostro consiglio è quello di riscattare subito il gioco prima che torni ad essere a pagamento, del resto un gioco gratis non si rifiuta mai, giusto?