Giochi gratis: il regalo di oggi su Epic Games Store è un gioco horror psicologico

E' giovedì e questo vuol dire che oggi arriva un nuovo gioco gratis su Epic Games Store, disponibile dalle 17:00 di oggi pomeriggio e per una intera settimana, vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria.

In Sound Mind viene descritto dagli autori come "un horror psicologico fantastico in prima persona con enigmi frenetici, incredibili battaglie contro i boss e le musiche originali di The Living Tombstone. Addentrati nei meccanismi interni dell'unico posto in cui trovare una via di fuga sembra impossibile: la tua mente."

Potete scaricare gratis In Sound Mind da Epic Games Store dalle 17.00 del 17 marzo e fino alla stessa ora del 24 marzo, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Un bel regalo dal momento che il gioco viene normalmente venduto al prezzo 34,99 euro.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Cities Skylines, city builder targato Paradox disponibile come gioco gratis su Epic Games Store ancora per poche ore, prima di venire sostituito da In Sound Mind.

Epic Games Store continuerà a regalare almeno un gioco a settimana per tutto il 2022, non sappiamo se l'iniziativa proseguirà anche il prossimo anno, nel frattempo però vi consigliamo di riscattare tutti i titoli di vostro interesse.