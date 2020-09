Giochi gratis: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition in regalo su EGS

Come ogni giovedì Epic Games Store regala nuovi giochi gratis, a partire da oggi e fino al primo ottobre è possibile scaricare gratis RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition per PC.

"Costruisci il parco che hai sognato per una vita intera e riscopri il famoso e acclamato simulatore di costruzione di montagne russe. Prova l'emozione di un classico gioco che ridefinisce il genere, con i suoi due enormi pacchetti di espansione. Qualsiasi cosa tu voglia creare, RollerCoaster Tycoon 3 ti fornisce gli strumenti e la libertà per realizzare il parco divertimenti dei tuoi sogni. Gioca a RollerCoaster Tycoon 3 per la prima volta in versione widescreen con piena risoluzione 1080p."

Il download gratis di RollerCoaster Tycoon 3 sarà disponibile dalle 17:00 del 24 settembre e fino alla stessa ora del primo ottobre, al momento non sappiamo se Epic Games Store regalerà altri giochi questa settimana, fino alle 17:00 di oggi potete scaricare gratis Watch Dogs 2 e Football Manager 2020, oltre a Stick It To The Man.

Lo sapevate? Aggiungendo Rocket League alla vostra libreria su EGS riceverete un buono sconto Epic Games Store da spendere su giochi e DLC entro il primo novembre.